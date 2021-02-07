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سوريا ترفض قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد في حلب

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سوريا ترفض قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد في حلب سوريا ترفض قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد في حلب

مصراوي Masrawy

06:24 م الأحد 07 فبراير 2021

دمشق - (د ب أ)

رفضت السورية، قرار تركيا اليوم الأحد،بافتتاح كلية للعلوم الطبية ومعهد تابعين لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية: "ترفض سوريا جملة وتفصيلاً قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب باعتبار ذلك يشكل عملاً خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأعتبر المصدر في بيان اليوم الاحد تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه "هذا القرار الباطل يشكل استمرارًا لممارسات النظام التركي في تأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل الاخوان المسلمين وداعش وجبهة النصرة لخدمة أجنداته وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية".

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقع أمس قرارًا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة (الراعي) بريف محافظة حلب الشمالي وأنهما سيتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول.

وشهدت مناطق سيطرة الجيش التركي في شمال وغرب سوريا افتتاح عددً من المعاهد الاقسام الدراسية الجامعية تتبع لجامعتي غازي عنتاب وحرّان التركيتين في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري.

وأسست الحكومة السورية المؤقتة جامعة حلب الحرة في عام 2015، وتعترف الحكومة التركية بالشهادات الصادرة عنها، وبلغ عدد طلابها نحو سبعة آلاف طالب وتتوزّع كلياتها على محافظتي إدلب وحلب.

كما افتتحت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جامعات في مدينتي عين العرب، بريف حلب الشرقي مدينة وعاموده بريف الحسكة الشمالي .

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