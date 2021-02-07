مقتل 13 جنديًا صوماليًا على الأقل في كمين لحركة الشباب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مقديشو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 13 من أفراد قوات الأمن الصومالية بينهم قائد كبير حتفهم، اليوم الأحد، في تفجير قنبلة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق.

وقال المسؤول العسكري الكبير الجنرال مسعود محمود إن القنبلة أصابت قافلة تابعة لوحدات الاستخبارات الإقليمية في ولاية جالمودوج.

وكانت القافلة تسير بالقرب من مدينة دوساماريب (400 كيلومتر) شمال العاصمة مقديشو. واستضافت المدينة قادة البلاد الأسبوع الماضي حيث أجروا محادثات بشأن تأجيل الانتخابات الصومالية.

وذكر محمود: "تلقينا تقارير مروعة عن مقتل 13 من رجال الأمن في الانفجار الذي دمر سيارتهم في إقليم جالمودوج ".

وكان من بين القتلى ضابط استخباراتي إقليمي كبير.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على إذاعة الأندلس التابعة لها.