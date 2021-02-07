"المقابلة من البيت.. "شغلني" تنظم ملتقى جديد للتوظيف نهاية فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

أعلن عمر خليفة مؤسس ملتقى "شغلني" للتوظيف، تنظم ملتقى جديد للتوظيف هذا العام، يوم السبت 27 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا حتى الـ4 عصرًا.

وقال خليفة، عبر حسابه في "تويتر" إنه يمكن للراغبين في التقديم التسجيل "أونلاين"، مضيفًا: "اللي من خلاله هيقدر راغبي العمل يعملوا الإنترفيو بالفيديو من البيت".

وأكد مؤسس "شغلني" أن التقديم على الوظيفة وتحديد ميعاد المقابلة مع مسئول الموارد البشرية سيكون من خلال "واتس آب بيزنس" عبر الرقم التالي: 01212770700.

وأٌقيم ملتقى التوظيفي "شغلني" لأول مرة نهاية 2019، ويضم أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الأعمار، وجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويتيح وظائف لنحو 50 تخصصًا مختلفًا ولجميع المراحل العمرية، بداية من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة، وحتى أعمار 45 سنة.

ويقام ملتقى التوظيف للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 50 شركة لتوظيف الشباب.