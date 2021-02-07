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بعد تحقيق فوري: خطأ فردي وراء عبارة غير مناسبة خلال مؤتمر كورونا وعقوبات للمتسبب

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بعد تحقيق فوري: خطأ فردي وراء عبارة غير مناسبة خلال مؤتمر كورونا وعقوبات للمتسبب بعد تحقيق فوري: خطأ فردي وراء عبارة غير مناسبة خلال مؤتمر كورونا وعقوبات للمتسبب
تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموظف المتسبب

بعد تحقيق فوري: خطأ فردي وراء عبارة غير مناسبة خلال مؤتمر كورونا وعقوبات للمتسبب

‬أجرت الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات ، تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد اليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1442 هجرية الموافق 7 فبراير 2021 ميلادية.

ووفقاً للمعلومات، أسفرت التحقيقات عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.

وتقدّم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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