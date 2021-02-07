إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جذابة.. وياسمين رئيس كاجوال

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيهن وجمهورهن أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي" خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-درة:

ارتدت الفنانة درة تيشرت مزود بأكمام باللون البني مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-أسماء أبو اليزيد:

طلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بتوب باللون الأسود مع بنطلون جينيز غامق وبليزر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

-هيفاء وهبي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بتيشرت باللون الكافيه مع بنطلون جينيز فاتح وجاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذا باللون الأخضر، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-ياسمين رئيس:

تألقت الفنانة ياسمين رئيس بتيشرت باللون الرصاصي مزود بأكمام مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكاب باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-نسرين طافش:

أما الفنانة نسرين طافش ارتدت تيشرت مزود بأكمام باللون الكافيه مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا.

-منة فضالي:

ارتدت أيضا الفنانة منة فضالي سويت شيرت مزود بأكمام باللون النبيتي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

هاجر أحمد

طلت الفنانة هاجر أحمد ببلوزة من قماش المخمل مزودة بأكمام طويلة باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، اختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ياسمين صبري:

تألقت الفنانة ياسمين صبري ببليزر باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على وضع أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.