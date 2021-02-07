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مصراوي Masrawy

وكالات

كشفت "غرفة الموضة الإيطاليّة" عن البرنامج النهائي لأسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2021-2022. وقد سعى القيّمون على هذا الأسبوع إلى تحضير برنامج يتأقلم مع إيقاع انتشار الوباء من خلال تقديم عروض افتراضيّة في قسم كبير منها، فمن الدور المشاركة بهذا البرنامج ومن قرر التغيّب عنه؟

بعد ماراتون أسابيع الموضة الرجاليّة التي تمّ تقديمها بشكل افتراضي الشهر الماضي، نحن على موعد قريباً مع أسابيع الأزياء الجاهزة النسائيّة التي تنطلق في 14 فبراير/شباط مع أسبوع نيويورك الذي يستمر حتى 17 منه، يليه أسبوع لندن من 19 إلى 23 فبراير/شباط، أسبوع ميلانو من 24 فبراير/شباط حتى الأول من آذار/مارس. وفي اليوم الأخير من أسبوع ميلانو ينطلق أسبوع باريس الذي يستمر حتى 9مارس/آذار المقبل، وفقا للعربية.

124 عرضا تنتظرها ميلانو

تمّ اختيار موقع غرفة الموضة الإيطالية Camera della Moda ليكون المنصّة الأساسيّة التي ستُقَدّم من خلالها عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة النسائيّة الخاصة بخريف وشتاء2021-2022. ومن المنتظر أن يتضمّن البرنامج 124 مناسبة بين عرض أزياء وتقديم مجموعة بالإضافة إلى مناسبات أخرى تقام على هامش الأسبوع وتتناول مواضيع الساعة مثل التنمية المستدامة بالإضافة إلى التنوّع والشمول في مجال الموضة.

الغائب الأكبر عن هذا الأسبوع هي دار Versace التي أعلنت مؤخراً أنها ستقدّم مجموعتها الجديدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي خارج روزنامة أسبوع الموضة، يوم 5مارس/آذار المقبل. أما الحاضر الأكبر فستكون دار Valentino التي قررت للموسم الثاني على التوالي أن تقدّم مجموعتها من الأزياء الجاهزة في ميلانو بعد أن اعتادت في السنوات الماضية تقديمها في باريس.

من المنتظر أن يكون برنامج أسبوع ميلانو مكثّفاً ويتضمّن العديد من العروض المنتظرة، ومنها عرض Fendi الذي سيقدّم أول مجموعات الدار من الأزياء الجاهزة النسائية التي تحمل توقيع مديرها الإبداعي الجديد كيم جونز. هذا بالإضافة إلى عرض المصمم أليساندرو ديلاكوا لدار Elena Miro التي تعود للمشاركة بفعاليات أسبوع ميلانو للموضة بعد 10 سنوات من الغياب.

افتتاح الأسبوع سيكون يوم 24 فبراير بعرض لعلامة N21، على أن يتضمن اليوم الأول أيضاً عرضاً لدار Missoni. يوم 25 سيكون زاخراً بالعروض المهمة ومنها لدور Max Mara، وPrada، وMoschino أما يوم 26 فسيشهد عروضAntonio Marras، وEtro، وTod’s. سيشهد يوم 27 تقديم عروض Giorgio Armani، وSalvatore Ferragamo، أما يوم 28 فسيتمّ تقديم عروض Dsquared2، وFila، وEmilio Pucci. أما اليوم الأخير من هذا الأسبوع والذي يقع في الأول من شهر مارس/آذار فسيتضمن عروض Ports1961، وMSGM بالإضافة إلى عروض دور Valentino وD&G.

من المنتظر أن تستقبل فعاليات أسبوع ميلانو للموضة أيضاً مجموعة من المصممين الأجانب من كوريا، وهنغاريا، ومولدوفا. على أن تتضمن الفعاليات أيضاً تنسيق بين مصممين إيطاليين صاعدين ومصممين من حركة "حياة السود مهمة" الأميركيّة بهدف محاربة العنصريّة في مجال الموضة. ومن المبادرات التي سيشهدها هذا الأسبوع أيضاً تسليط الضوء على مجموعة من المصممين الصاعدين والحرفيين الذين يرتبطون بصناعة الموضة في مجال حياكة النسيج والصوف، الأحذية، الريش، والأزهار المصنوعة من قماش.