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هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

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هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي
قال: تتشكّل سحب قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي

هل غادرت

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة #عطاء المطرية فعلياً غادرت الأجواء السعودية، بعد أن أثرت في معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكّل سحب؛ قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي".

وتابع: "تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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