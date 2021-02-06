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نقيب المحامين عن الانتخابات: نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال

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نقيب المحامين عن الانتخابات: نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال نقيب المحامين عن الانتخابات: نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال

مصراوي Masrawy

08:16 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية، عبر بث مباشر اليوم السبت، تناول خلاله عدة موضوعات منها انتخابات النقابات الفرعية، كشف الفساد، ضريبة القيمة المضافة، وأكاديمية المحاماة، كما استقبل خلال البث اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: "وجدت واجبًا عليّ أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات على رأسها انتخابات النقابات الفرعية"، موضحًا أنه كان لابد من إجراء الانتخابات لأن مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 أبريل 2020، أي أنها مستمرة بلا وجه قانوني.

وأضاف: "نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال، ومن أجل هذا كان لابد من إجراء الانتخابات لتعبير المحامين عن إرادتهم وانتخاب من يشاءون، والنقابة العامة لا تتدخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين".

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