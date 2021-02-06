صور.. فحص 3300 مواطن خلال قافلتين طبيتين في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية في أسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي العدوة بمركز إدفو، والآمال بمركز نصر النوبة، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

قال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، إن القافلتين قامتا بتوقيع الكشف الطبي على ٣٢٨٩ مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لـ٦٤٠ مواطنا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من ٤٢٠ سيدة بالقريتين.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة .