أثناء تطهير ترعة.. العثور على جثة طفل رضيع في القناطر

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية، واقعة غريبة، بعدما التقط حفار، أثناء تطهير إحدى الترع، جثة طفل حديث الولادة بصندوق الحفار، وجرى انتشال الجثة ونقلها مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد ظهور طفل حديث الولادة بصندوق حفار، أثناء تطهير ترعة عزبة سعد بقرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية.

انتقل العميد محمد غيث مأمور المركز والمقدم محمود علام رئيس المباحث، وتبين وجود جثة الطفل ذكر مجهول الهوية، ويرتدي "سلوبت" ابيض وحفاضة، ويوجد مشبك سري في السرة ولا توجد به أي إصابات.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن الطفل لا يتجاوز عمره 3 أيام، ويوجد تحلل في عموم الجسد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر تحت تصرف النيابة فتولت التحقيق.