طهران: على الدول المثيرة للحروب إنهاء الحرب والحصار على اليمن

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طهران - (د ب أ)

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على إنهاء الحرب والحصار على اليمن، قائلاً إن وقف الدعم الأمريكي وعدم بيع الأسلحة لتحالف دعم الشرعية يمكن أن يكون خطوة في اتجاه تصحيح أخطاء الماضي إن لم يكن مناورة سياسية أمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، ردًا على سؤال حول التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين حول اليمن: "إن وقف الدعم وعدم بيع الأسلحة للتحالف إذا لم تكن مناورة سياسية، فيمكن أن تكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وأضاف خطيب زاده: "هذا الموضوع وحده لن يحل مشكلة اليمن، ولا بد من رفع الحصار الجوي والبحري والبري الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء هذا البلد بسبب شحة الغذاء والدواء، ووقف الهجمات العسكرية على اليمن".

وأكد خطيب زاده أن على "المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الجرائم بحق الشعب اليمني عبر بيعها السلاح لها أن تنهي دعمها للسعودية وأن تسد الطريق أمام استمرار هذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "في الوقت نفسه ، نأمل أن تدرك الدول المثيرة للحروب خطأها الاستراتيجي في العدوان على اليمن، ومن خلال الاعتراف بخطئها على مدى السنوات الست، إنهاء الحرب والحصار على اليمن والسعي إلى حل سلمي".

وفي الختام، قال خطيب زاده إن إيران ترحب بأي جهد يبذله المجتمع الدولي لدعم اليمن وقطع الدعم عن المعتدي، ولا تزال تعتبر مبادرتها للحل المكون من أربع نقاط فعالاً.