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شكرى يعقد غدا سلسلة لقاءات مع وزيري خارجية لبنان واليمن وأمين عام التعاون الخليجي

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شكرى يعقد غدا سلسلة لقاءات مع وزيري خارجية لبنان واليمن وأمين عام التعاون الخليجي شكرى يعقد غدا سلسلة لقاءات مع وزيري خارجية لبنان واليمن وأمين عام التعاون الخليجي

مصراوي Masrawy

08:21 م السبت 06 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، اجتماعا مع نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يجري الوزير شكري، في اليوم نفسه مباحثات مع شربل وهبة وزير خارجية لبنان الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين القاهرة وبيروت وتعزيزها في شتى المجالات بالاضافة إلى التطورات الحالية على الساحة اللبنانية.

كما يستقبل الوزير شكري غدا أيضا أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن لبحث التعاون بين البلدين وتطورات الوضع الحالى فى اليمن.

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