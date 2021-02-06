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ضبط 97 ألفا لم يرتدوا الكمامات.. جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع ()

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ضبط 97 ألفا لم يرتدوا الكمامات.. جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع (فيديو) ضبط 97 ألفا لم يرتدوا الكمامات.. جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع ()

مصراوي Masrawy

07:42 م السبت 06 فبراير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7259 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1342 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9702 أرجيلة، وغلق 3794 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وضبط 97580 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 96635 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 945 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

للتعرف على تفاصيل جهود الوزارة خلال أسبوع طالع الفيديو التالي:

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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