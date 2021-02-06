علاقة آثمة وإحسان قوبل بالدم.. ابن الـ27 عاما خنق عمه وتخلص من جثته بحظيرة الماشية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جثة داخل حظيرة، الزوجة ترشد عن الجاني، المتهم ليس غريبا. أساء حسن معاملة عمه له فقتله وتخلص من جثته بجوار المواشي. تلخص هذه الكلمات جريمة قتل دارت أحداثها بمحافظة الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص خمسيني داخل حظيرة منزله بإحدى قرى المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثروا على جثة شخص يبلغ من العمر 57 سنة يرتدي ملابسه كاملة وبها آثار خنق.

استمع الضباط إلى أقوال الزوجة التي اتهمت نجل شقيق زوجها بارتكاب الواقعة بقولها "شوفته من ضهره وهو بيجري".

شكل العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

حسب أقوال الجيران كان الضحية يعطف على ابن شقيقه "27 سنة" ويمنحه الأموال لاسيما أنه لم يرزق بأطفال.

مأمورية بقيادة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي تمكنت من ضبط المشتبه به الرئيسي واقتياده إلى ديوان القسم.

المتهم اعترف بخنق عمه بواسطة "شال" كان يرتديه الأخير، معللا السبب لاكتشاف الضحية علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

مصدر أمنى مسؤول رفض نشر اسمه أفاد بأن الزوجة نفت اقوال المتهمة مؤكدا "مافيش دليل على كلام الشاب".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة الي أحال المتهم للنيابة العامة للتحقيق.