أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس وحدها

Print
النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس روسيا وحدها النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس وحدها

مصراوي Masrawy

08:03 م السبت 06 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

قال المستشار النمساوي، زبباستيان كورتس، اليوم السبت، إن خط أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي يصب في مصلحة الكثير من الدول الأوروبية، ويجب على التكتل عدم تعريض المشروع للخطر بسبب رفض سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف كورتس: "أرحب باستمرار التزام الألمانية بـمشروع نورد ستريم 2"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتابع: "إنه مشروع أوروبي، ومن يعتقد أنه يصب في مصلحة فقط خاطئ".

يشار إلى أن مشروع "نورد ستريم 2" هو خط أنابيب يتم بناؤه تحت بحر البطليق من روسيا إلى ساحل ألمانيا.

وخضع هذا المشروع الذي تقوده "جازبروم بي جيه إس سي" الروسية لعقوبات أمريكية وأثار مخاوف من أن هذا الخط المباشر يفرض مخاطر جيوسياسية تتعلق باعتماد ألمانيا بشكل متزايد على الطاقة الروسية.

كما أثار المشروع مخاوف في الولايات المتحدة ودول أخرى، من أنه قد يعطي الكرملين نفوذًا جديدًا على ألمانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

الرئاسة اللبنانية: الحريري لم يأت بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة

الرئاسة اللبنانية: الحريري لم يأت بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة

بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. روسيا توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. روسيا توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

شبكة عيون الإخبارية