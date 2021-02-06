بـ"الفيس بوك والمندوبين".. تفاصيل حيلة "مستريح المنيا" للنصب على المواطنين

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

حالة من الغضب سيطرت على أهالي مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد أن تمكن أحد الأهالي من جمع مئات الملايين من الجنيهات تخطت المليار بحجة توظيفها، ثم اتضح أن المشروعات وهمية بعد أن صرف لهم أرباحًا كبيرة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، داخل إحدى قرى مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، وجددت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

"كان عامل زي عفركوش بتاع الفانوس السحري"، بهذه الكلمات وصف عدد من أهالي قرية قفادة داخل مركز مغاغة بمحافظة المنيا، المشهد الذي رسمه ونفذه أحد أهالي القرية ويُدعى "ح"، والذي تمكن مع عدد من مساعديه من جمع أكثر من مليار جنيه، مقابل الحصول على أرباح شهرية تخطت الـ10% شهريًا ووصلت للبعض إلى 25%.

وقال أحمد محمد، أحد أهالي القرية، إن شخصًا يُدعى "ح"، والمعروف بـ"المستر" أو "المسيو"، أوهم الأهالي بأنه لديه أعمالًا ومشروعات كبيرة وأنها تدر ربحًا كبيرًا مقارنة بالأرباح المتعارف عليها في السوق المصري، وأنه بالفعل نجح في جمع أكثر من مليار و500 مليون جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف الدكتور علي محمد، أن قصة "ح"، بدأت قبل 4 سنوات، بعد أن عاد من دولة الصين التي كان يعمل فيها، بعد تخرجه من كلية الألسن قسم لغة صينية، إذ بدأ نشاطه في جمع الأموال بأرباح تراوحت ما بين 6% إلى 8% شهريًا؛ بحجة تشغيلها في مجال تصدير الرخام والجرانيت، مُستغلًا في ذلك إنشاء شركة وهمية لا عمل لها على أرض الواقع مقرها داخل محافظة بني سويف، وأخرى داخل "القاهرة".

وأضاف "محمد"، أن "ح"، نجح في جعل مندوبين له داخل جميع قرى مركز مغاغة، وكان يستهدف أُناسًا ذو سمعة طيبة، ويصرف لهم أرباحًا طائلة وصلت إلى 25%، حتى يكونوا طُعمًا للآخرين، وهو ما حدث بالفعل، حتى تمكن المندوبون في اقناع الأهالي بالمشاركة بأموالهم ليحصلوا على الأرباح الكبيرة.

"عمل نفسه من خلال الفيس"، بهذه الجملة قال مينا وليم، أحد اهالي قرية مغاغة، أن "المستريح"، عقب عودته من دولة الصين، استغل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال نشر فيديوهات يوهم فيها الأهالي بأنه نجح في إنهاء عددًا من الأعمال وحصوله على أرباح كبيرة؛ الأمر الذي دفع الأهالي لمنحه مبالغ طائلة.

وأضاف "وليم"، أن الأهالي حصلوا على قروض من البنوك، ومنهم من باع منا يملكه من أراضي وعقارات، وآخرين تورطوا من اجل الحصول على أموال لإعطائها لـ"المستريح".

وأوضح أهالي مغاغة، أن جميع المودوعين لم يُحرر أيًا منهم محضر شرطة خوفًا من ضياع اموالهم، وأنه جرى تشكيل لجنة حكماء من الأهالي، تواصلوا مع "المستريح"، واعترف لهم بحصوله على الأموال، وأنه متعهد بردها بعد خصم الأرباح التي حصل عليها المودعين.

وجددت النيابة العامة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، اليوم السبت، حبس حسين.ا.ا، 42 عامًا، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح المنيا"، و"علاء. ا. ع"، 55 عامًا، مع التحفظ على أموالهما وممتلكاتهما، وتكليف أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهم الهارب «محمد. ع. م»، 40 عامًا، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيهًا، دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب مصدر قانوني، تقدم أكثر من 150 مواطنًا تقدموا ببلاغات إلى مراكز وأقسام الشرطة، يتهمون المستريح بالاستيلاء على أموالهم، وجرى ضم جميع المحاضر إلى أوراق محضر التحقيق الذي يحمل رقم 668 لسنة 2021 إداري مركز شرطة مغاغة.