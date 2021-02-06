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محمود محي الدين: حققت نموًا بـ"الموجب" أثناء جائحة كورونا

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محمود محي الدين: مصر حققت نموًا بـ"الموجب" أثناء جائحة كورونا محمود محي الدين: حققت نموًا بـ"الموجب" أثناء جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

07:41 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن جميع المحاور الاجتماعية والسياسية تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل التغيرات في التركيبة السكانية والانتقال من الريف إلى الحضر وتغييرات المناخ والمشكلات السياسية والنزاعات والعولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك بجانب التأثر بالأوبئة، لافتًا إلى أنه لابد أن نضع في الاعتبار جميع هذه التغييرات حتى نتمكن من وضع خطط مستقبلية تستطيع تحقيق النجاح المطلوب.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر " تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف محيي الدين، أنه في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد، لكن لابد من وضع جميع المتغيرات في الاعتبار ومجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا: "مازلنا في أوج الأزمة العالمية المتعلقة بوباء كورونا".

وأوضح محيي الدين أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموًا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 4.5 و5%، مضيفًا: "مصر حققت نموًا اقتصاديًا بالموجب"، مطالبًا بالوقوف على القطاعات التي تشهد نموًا كبيرًا لضخ أموالًا استثمارية في هذه القطاعات لدعم الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لكن أيضًا هناك قطاعات تحقق نموًا كبيرًا لابد من الاهتمام بها.

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