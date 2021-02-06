أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم عروسان.. تصادم مروِّع يخطف أرواح 11 مصريًّا

Print
نجاة 3 أشخاص بأعجوبة

بينهم عروسان.. تصادم مروِّع يخطف أرواح 11 مصريًّا

قُتل 11 شخصًا، بينهم عروسان، اليوم السبت من جراء حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا بصعيد .

وأوضحت مصادر أمنية وقضائية أن سيارة خاصة كانت تقل العروسين "علاء" و"شروق"، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما غدًا، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها على طريق الكريمات.

وأضافت بأن الحادث أودى بحياة العروسين، و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص، بينهم طفلان، بأعجوبة، بحسب ما ذكرت صحف مصرية.

وبينت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من المارة، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، واستدعت وحدات الإسعاف، ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

حادث مروع مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية