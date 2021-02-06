تأجيل محاكمة 7 متهمين باستدراج وقتل شخص في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 7 اشخاص لجلسة 14 مارس المُقبل، للنُطق بالحكم؛ لاتهامهم في القضية رقم 1209 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، باستدراج رجلًا وقتله.

كان مستشفى الزقازيق العام، استقبل المجني عليه "أحمد.م.ع.أ" مُقيم بمدينة الزقازيق، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة: "محمود.م.س.ز" 23 عامًا، تاجر موبيليا، و"أحمد.ع.ع.م" 25 عامًا، سروجي سيارات، و"أسامة.م.أ.خ" 21 عامًا، حداد، و"محمد.أ.م.ع" 29 عامًا، كهربائي، و"خالد.أ.م.م" 23 عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، و"محمود.ص.ع.م" 20 عامًا، سمكري سيارات، وشقيقته "نعمة" 23 عامًا، ربة منزل، مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتبين من التحريات، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه وقتلوه في الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء "مطواة" و"سنجة" كانت بحوزتهم، وذلك بتحريض من الأخيرة وشقيقها، فيما أفادت زوجة المجني عليه، وتُدعى "زينب.م.م.أ" 37 عامًا، ربة منزل، بأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهمة تُهددها فيه بقتل زوجها قبل قتله بدقائق بسبب خلافات بينه وبين شقيقها، وجرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.