"لصوص لكن ظرفاء".. اعترافات المتهمين بسرقة محل مجوهرات في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم " لصوص لكن ظرفاء" فى الدقهلية>

وأمام مفتشى قطاع الأمن العام ادالى المتهمين الثلاثة " طالب ونجار وعاطل"، اعترافات تفصيلية عن جريمتهم وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى محلات الصاغة بمدينة المنزلة و قيامهم برصد ومعاينة مكان الواقعة وتأكدوا من خلو الشقة التي تعلو المحل من قاطنيها.

وأضاف المتهمين وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بتجهيز الأدوات المستخدمة (صاروخ كهربائي - حبل - 3 جاكوش -أزميل كاوتش - مافيـك) .

وأضافوا بقيام المتهم الاول بتاريخ سابق على ارتكاب الواقعة بالتسلل فجرا الدلوف للشقة الخالية من قاطنيها والتي تعلو المحل حيث مكث بها حتى تاريخ الواقعة وقيامه بتكسير أرضية الشقة "سقف المحل" يومياً صباحاً بصورة منتظم.

وبتاريخ الواقعة وقام أحدهم بالنزول إلى المحل عن طريق حبل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله وعقب ذلك قام المتهم الثاني بسحبه لأعلى وهربا وعقب ذلك قام بشراء كمية من المصوغات الذهبية المُقلدة "ذهب صينى" و غافل المتهم الثانى ومنحه تلك المصوغات المُقلدة بزعم كونها جزء من نصيبه من المسروقات .

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا المصوغات الذهبية المُقلدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة .

كان قسم شرطة المنزلة تلقى بلاغا من حاصل على بكالوريوس تجارة 25 سنة مقيم دائرة القسم" باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبي الواقعة كلا من طالب 22 سنة نجار 22 سنة وعاطل 24 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بحوزة المتهم الأول حقيبة بداخلها مصوغات الذهبيةالمُستولى عليها "تزن حوالي 5,600 كجم" , بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة