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تخصيص 17 فدانًا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي في دمياط

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تخصيص 17 فدانًا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي في دمياط تخصيص 17 فدانًا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي في دمياط

مصراوي Masrawy

06:52 م السبت 06 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالي مساحة ١٧ فدانا تقريبًا بناحية حوض تل وردة خلف مجمع محاكم دمياط بمنطقة شطا، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أضافت المحافظ، أن القرار ينص على بناء عمارات سكنية على تلك المساحة، وفقا للحدود والأبعاد المحددة للقطعتين المدرجتين، بمساحة ١١ فدانا للقطعة الأولى و ٦ أفدنة للقطعة الثانية.
وبينت أن القرار جاء بناء على الطلب المقدم من محافظة دمياط، متوجهة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهما الكبير للمحافظة وحرصهما على تذليل كافة المعوقات لتنفيذ عدد من المشروعات على أرضها، كما توجهت بالشكر إلى ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، على جهوده المبذولة وسعيه الجاد في هذا الملف.

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