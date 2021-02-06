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إجراء جديد من النيابة ضد "مستريح المنيا" ومعاونيه

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إجراء جديد من النيابة ضد "مستريح المنيا" ومعاونيه إجراء جديد من النيابة ضد "مستريح المنيا" ومعاونيه

مصراوي Masrawy

06:46 م السبت 06 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

جددت النيابة العامة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، اليوم السبت، حبس المعروف إعلاميا بـ"مستريح المنيا"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بجمع نحو ملياري من الجنيهات بحجة توظيفها.

وشمل قرار النيابة العامة، "حسين.ا.ا"، 42 عامًا، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح المنيا"، و"علاء. ا. ع"، 55 عامًا، مع التحفظ على أموالهما وممتلكاتهما، وتكليف أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهم الهارب «محمد. ع. م»، 40 عامًا، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليار جنيه، دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب مصدر قانوني، فتقدم أكثر من 150 مواطنا تقدموا ببلاغات إلى مراكز وأقسام الشرطة، يتهمون المستريح بالاستيلاء على أموالهم، وجرى ضم جميع المحاضر إلى أوراق محضر التحقيق الذي يحمل رقم 668 لسنة 2021 إداري مركز شرطة مغاغة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على "حسين.م"، والمعروف بـ«المستريح»، وأحد معاونيه "ح. م" من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

جرى القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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