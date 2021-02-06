الجهات الأمنية بالرياض تواصل بحثها عن "مفقود سلطانة"

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ذهب لأحد المجمعات للتسوق مع والدته واختفى

تُواصل الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض، البحث عن الفتى مجاهد خليل الصالح الغانم، سوري الجنسية (14 عامًا)؛ حيث فُقِد منذ عشرة أيام حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ولم يُعثر عليه حتى الآن.

وقال والد الشاب لـ"سبق"، إنهم سجلوا بلاغًا في شرطة السويدي لمساعدتهم في البحث عن ابنهم "مجاهد"، الذي خرج مع والدته وشقيقه الأكبر بمركز تسوق بحي سلطانة، واختفى في ظروف غامضة، وبحث في كامل المجمع الموجود فيه، ولم يعثر له على أثر.

وأوضح أنه يرتدي بنطلون جينز أزرق فاتحًا، وبلوفر لونه أسود؛ مؤكدًا أن وضعهم جميعًا يُرثى له بعد سماع خبر فقدانه؛ مطالبًا من لديه معلومات بتبليغ الجهات الأمنية فورًا إلى أن يشاء الله بالعثور عليه، أو التواصل معه على هاتفه 0500052740.