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حزب المؤتمر ووزير القوى العاملة يناقشان مطالب العاملين في النقل البحري

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حزب المؤتمر ووزير القوى العاملة يناقشان مطالب العاملين في النقل البحري حزب المؤتمر ووزير القوى العاملة يناقشان مطالب العاملين في النقل البحري

مصراوي Masrawy

06:01 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

استمع وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان، لرؤية حزب المؤتمر في حل مشكلات ومطالب البحارة والعاملين في قطاع النقل البحري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، يرافقه أحمد عصام مستشار رئيس الحزب للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال رئيس الحزب إن قطاع النقل البحري هو الدعامة التي تقوم عليها حركة التجارة العالمية، وأحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالعصر البشري الذي يُعد محور النهوض بالقطاع.

ومن ناحيته رحب الوزير محمد سعفان بجهود حزب المؤاتمر في هذا المجال، وشدد على التزام الوزارة بتطبيق استراتيجية كاملة للمساندة وتوفير برامج للتدريب.

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