أخبار عاجلة

صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مدرسة لإيواء سكان عقار كوم الشقافة المائل.. ومحافظ الإسكندرية: "محدش هيقعد في الشارع"

Print
مدرسة لإيواء سكان عقار كوم الشقافة المائل.. ومحافظ الإسكندرية: "محدش هيقعد في الشارع" مدرسة لإيواء سكان عقار كوم الشقافة المائل.. ومحافظ الإسكندرية: "محدش هيقعد في الشارع"

مصراوي Masrawy

06:01 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ 5 عقارات المجاورة له.

وقال المحافظ إنه جرى تجهيز المدرسة بـ 40 سرير وفرش وبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وأضاف الشريف في حديثه للمتضررين قائلا:" "مفيش حد هيقعد في الشارع .. تم تجهيز المدرسة مؤقتا من أجل عملية النقل وتجهيز الغرف والبطاطين".

وأشار المحافظ أنه تم تكليف مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية