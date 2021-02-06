مدرسة لإيواء سكان عقار كوم الشقافة المائل.. ومحافظ الإسكندرية: "محدش هيقعد في الشارع"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ 5 عقارات المجاورة له.

وقال المحافظ إنه جرى تجهيز المدرسة بـ 40 سرير وفرش وبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وأضاف الشريف في حديثه للمتضررين قائلا:" "مفيش حد هيقعد في الشارع .. تم تجهيز المدرسة مؤقتا من أجل عملية النقل وتجهيز الغرف والبطاطين".

وأشار المحافظ أنه تم تكليف مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.