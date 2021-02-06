أخبار عاجلة

صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. محافظ الإسكندرية يحدد مصير عقار كوم الشقافة المائل

Print
بالتفاصيل.. محافظ الإسكندرية يحدد مصير عقار كوم الشقافة المائل بالتفاصيل.. محافظ الإسكندرية يحدد مصير عقار كوم الشقافة المائل

مصراوي Masrawy

06:00 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مصير عقار كوم الشقافة المائل، قائلا:" العقار مخالف وسيجري هدمه حتى سطح الأرض حفاظا على السكان".

وحول مصير الـ5 عقارات التي جري إخلائها بمحيط العقار المائل، قال المحافظ خلال تفقده موقع العقار:"سأنتظر قرار اللجنة الهندسية فيما يخص العقارات المجاورة له".

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها تجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل والـ 5 عقارات المجاورة له التي جرى إخلائها.

وتضمنت قرارات المحافظ تشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية