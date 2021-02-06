إطلالات اليوم: رايا أبي راشد ساحرة.. وسمية الخشاب جريئة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان العاصي تيشرت باللون الأبيض، كت ومزيناً بطبعات باللون الأسود، مع بنطلون باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

-رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني ببلوزة باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان قصير باللوني الأبيض والأسود، كت واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-هيدي كرم:

طلت الفنانة هيدي كرم ببلوزة باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-سمية الخشاب:

ارتدت فستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركتا شعرها الكيرلي منسدلا.

-إنجي المقدم:

طلت الفنانة إنجي المقدم بتيشرت باللون الأسود مزود بأكمام مع جيب باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وإسكارف باللون النبيتي وقبعة شتوية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.