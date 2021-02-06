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7 طرق لمعرفة إذا كان شعرك يتساقط أكثر من المعتاد أم لا

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7 طرق لمعرفة إذا كان شعرك يتساقط أكثر من المعتاد أم لا 7 طرق لمعرفة إذا كان شعرك يتساقط أكثر من المعتاد أم لا

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 06 فبراير 2021

كتبت-شيماء مرسي

نتخلص من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وقد ترى بعض الشعر على وسادتك في الصباح أو في البالوعة بعد الاستحمام.

ولكن إذا بدأت في ملاحظة أن ما تفقده يبدو أكثر من المعتاد، فقد يكون لديك سبب للقلق، وهنا 7 طرقة لمعرفة ما إذا هناك ما يستدعي القلق أم لا، وفق لما أورد موقع "برايد سايد" الأمريكي:

1- حاول سحبها:

إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان شعرك يتساقط أكثر من المعتاد، هو لف أصابعك حوالي 60 شعرة وشدها برفق، وإذا كنت تفقد الكمية المناسبة من الشعر، فلا يجب أن يتساقط أكثر من 3 شعيرات.

2- انتبه لكمية الشعر الموجودة في البالوعة:

من الطبيعي أن تفقدي بعض الشعر عند الاستحمام، وقد تفقدي المزيد عند تمشيطه بعد ذلك، ولكن إذا كنتي تلاحظين باستمرار وجود الكثير من الشعر على أرضية حمامك، فقد يكون ذلك علامة على تساقط الكثير من الشعر.

3- حاول عد الشعر المتساقط:

هناك طريقة أخرى لتحديد ما إذا كنت تفقد الكثير من الشعر وهي تمشيطه بالفرشاة لمدة 60 ثانية وإحصاء عدد الشعيرات المتساقطة، ويعتبر فقدان حوالي 10 شعيرات أمرًا طبيعيًا، وإذا كان هذا هو العدد الذي يتساقط، فلا داع للقلق.

4- إلقاء نظرة على تسريحة ذيل الحصان:

يعد الانخفاض العام في كثافة الشعر إحدى العلامات التي قد تضطرك إلى استشارة طبيبك، على الرغم من أنك ربما لن تلاحظه حتى يحدث اختلاف كبير، إلا أنه قد يشير إلى تساقط الشعر بشكل كبير.

5- فحص فروة رأسك بحثًا عن بقع صلعاء:

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بشكل أكبر من الطبيعي، فقد تحصلين على بقعة صلعاء في فروة رأسك، لذا إذا لاحظتي وجود بقع رقيقة، فقد يكون ذلك من أولى العلامات على احتمال تساقط الشعر.

6- تحققي من مدى اتساع فروة رأسك:

مؤشر آخر على تساقط الشعر المفرط هو اتساع فروة الرأس، لذا إذا كان هناك المزيد من فروة الرأس المرئية من خلال خصلات شعرك، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على فقدان الكثير من الشعر.

7- إلقاء نظرة على وسادتك في الصباح:

من الطبيعي أن تفقد من 5 إلى 20 شعرة عند النوم في السرير، خاصة إذا كنت تنامي على وسادة قطنية، ومن المعروف أنها تمتص الرطوبة من شعرك وتتركه جافًا وهشًا، ولكن إذا بدأتي في ملاحظة الكثير من الشعر على وسادتك في الصباح، فقد يكون ذلك علامة على أنك قد تعانين من تساقط الشعر المفرط.

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