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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل، والذي تم إنشائه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري والمقابل لمطار القاهرة الدولي.

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو يقول خلاله أحد مهندسيي المشروع موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: "طبقًا لتوجيهاتكم، فإن التخطيط والتصميم لمركز نقل متكامل يحتوي على موقف نقل إقليمي ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية ومحطة المترو الأخيرة للخط الرابع وورش خط المترو للخط الرابع، ويسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز".

ورد عليه الرئيس السيسي: "يعني إحنا نقدر نقول في الحتة دي، إننا بنتكلم على طريق المعادي الرئيسي، وطريق السويس الرئيسي، والإسماعيلية والمطار".

وواصل المهندس: "طبقًا للمشروع، جرى تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المستقبلية، وجرى توسعة وتطوير طريق السويس، ليشمل 8 حارات في كل اتجاه، أما الطريق الدائري جرى إضافة طريق داعم له، ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8، كما جرى إنشاء طريق جديد، يربط بين الطريق الدائري، وطريق السويس الجديد، وطريق السويس القديم، ومحور محمد نجيب، ومدينة الرحاب، ويخدم مناطق القاهرة الجديدة، كما أنه قريب للغاية من مطار القاهرة، وبالتالي فإنه يخدم حركة المسافرين في الداخل والحركة الدولية".

وتابع: "بدأنا تنفيذ المحطة الدولية للحافلات، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة، وسيوفر وقت رحلات المسافرين، وسيوفر أيضًا محطات استهلاك الوقود".

ورد عليه الرئيس السيسي: "لو قدرتوا تخلصوا خلال السنة دي هتبقى حاجة عظيمة جدًا، وعارف إنه أمر صعب، لكن محطة الحافلات هتبقى نقلة عظيمة جدًا".

وقال المهندس، إن أعمال الرفع المساحي بدأت في المنطقة بالتنسيق مع معظم المرافق، ورد عليه رئيس الجمهورية: "حسيت أن المحاور اللي هتوصلني للحافلات عاوزة إعادة صياغة، بصوا عليها كويس، مينفعش يبقوا 3 حارات، سواء للأتوبيسات اللي هتتحرك أو للناس الجاية".

وأضاف المهندس: "لتخفيف الأعباء على المواطنين والأحمال على المحاور الرئيسية تم إنشاء طرق طولية وعرضية في منطقة الحي الثامن، ولحل مشكلة التكدس المروري على طريق الأوتوستراد تم عمل ودراسة حلين مروريين، أولهما تطوير وتوسعة شارع حافظ رمضان، من بدايته مرورًا بشارع حسن مأمون وشارع أحمد فخري وانتهاء بشارع مكرم عبيد بطول 2 كم وعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتم تنفيذ كوبري على طريق الأوتوستراد لحل التقاطعات بين شارع طريق الأوتوستراد وشارع أحمد فخري وطريق الأوتوستراد وشارع حسن المأمون، وكوبري بطول 1.1 كم وعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى 2 رامب خدمة، الأول يخدم القادم من الأوتوستراد والمتجه إلى شارع حسن المأمون صعود يخدم القادم من شارع حسن المأمون والمتجه إلى شارع الأوتوستراد، وسينتهي الكوبرى خلال شهر أبريل".

ورد الرئيس السيسي: "قبل شهر رمضان".

وأضاف الرئيس السيسي: "نعلم أن هناك تكدسًا كبيرًا جدًا في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الحركة كانت قليلة، لكن جرى توسعة المحاور لكي يتحرك الناس بسهولة، واللي يهمني إني لو عندي 100 ألف شقة يعيش فيها نصف مليون إنسان مثلًا.. باللي أحنا عملناه ده يعني أننا قمنا بتحسين حياتهم تمامًا في الحركة وسرعة الانتقال من مكان إلى آخر.. وعمومًا أي حاجة في المنطقة طالما إحنا موجودين مانخرجش منها إلا لما نخلصها تمامًا".