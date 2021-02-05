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شرطة الرياض تطيح بفلبيني استولى على مبلغ مالي من أحد البنوك بقوة السلاح

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شرطة الرياض تطيح بفلبيني استولى على مبلغ مالي من أحد البنوك بقوة السلاح شرطة الرياض تطيح بفلبيني استولى على مبلغ مالي من أحد البنوك بقوة السلاح
جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بفلبيني استولى على مبلغ مالي من أحد البنوك بقوة السلاح

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة سلب تحت تهديد السلاح في فرع لأحد البنوك في مدينة الرياض، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ (25,500) ريال بعد تهديده لموظف البنك بإيذاء أحد العملاء الموجودين بمسدس، وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجاني في وقت وجيز والقبض عليه، مقيم من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث من العمر، واتضح أن السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن مجسّمٍ لمسدس

وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرياض شرطة الرياض سلب أموال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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