متحدث أمانة تبوك يوضح أسباب الأضرار الناتجة عن أمطار محافظة ضباء

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أكد أن المحافظة تنهي أعمالها في تنفيذ خطة معالجة آثارها

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني، أن ما حدث في محافظة ضباء يوم أمس، عائد إلى ارتفاع نسب وكمية مياه الأمطار في وادي الصفر، وعدم استيعاب عبارات التصريف للطريق الدولي (العائدة لجهة خدمية أخرى) نتيجة لتلك الأمطار والسيول المنقولة التي سجلت كأكبر معدل أمطار في المملكة، تجاوزت نسبة الهطولات فيها 77 ملم؛ مما أدى إلى انحراف المياه عن المجرى الطبيعي واندفاعها أعلى الطريق الدولي متسبباً في حدوث بعض الأضرار الناتجة عن حوادث الأمطار والسيول.

وقال "السرحاني": إن "بلدية ضباء عملت بكامل إمكاناتها وكوادرها البشرية وآلياتها على فتح الشوارع والطرق ونزح مياه الأمطار، ورفع المركبات المتضررة والأنقاض من شوارع المدينة؛ حيث سخرت البلدية كافة الإمكانيات البشرية والآلية لدرء خطر السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة".

وأشار إلى أن ما تم نزحه بلغ أكثر من 1500 متر مكعب من المياه، نفذتها الكوادر البشرية والمعدات والآليات الخاصة والعامة.

وأضاف: "أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة تواصل أعمالها في تنفيذ خطة تصريف ومواجهة تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار؛ حيث أعلنت منذ لحظة هطول الأمطار حالة الاستنفار لجميع طاقاتها ومواردها البشرية والآليات في جميع المواقع لتصريف مياه الأمطار، وذلك وفق خطة عمل مسبقة".

وتابع: "تم رصد عدد من أماكن تجمعات المياه، وتم التعامل معها من قبل الإدارات المختصة لمتابعة عملية التصريف في المناطق والأحياء المخدومة بشبكات محطات مشروع تصريف المياه".

وأبان أن جميع محطات تصريف الأمطار تعمل بكامل طاقتها التصريفية، وأنه تم توجيه الفرق بسرعة شفط المياه من خلال تسيير صهاريج سحب المياه المتجمعة في الطرقات العامة والشوارع والأنفاق، بالإضافة إلى المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بسحب المياه في مختلف المواقع.

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