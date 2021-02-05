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شاهد .. بلدية غرب حفر الباطن ترصد 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

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"الشمري" لـ"سبق": مستمرون بتكثيف الجولات الرقابية.. ولن نتهاون مع المقصرين

شاهد .. بلدية غرب حفر الباطن ترصد 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

تواصل أمانة حفر الباطن ممثلة في بلدية غرب حفر الباطن الجولات الرقابية التي تستهدف المنشآت التجارية والغذائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد (كوفيد - 19). وأسفرت جولة اليوم الجمعة عن ضبط ثمانية محال مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ وتم تطبيق نظام المخالفات عليها.

وأوضح رئيس بلدية غرب حفر الباطن سعد الشمري في تصريح خاص لـ"سبق" أن "الجولات والزيارات هدفت إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأن الحملة الرقابية انطلقت يوم الأحد 17 / 6 /1442 هـ، وما زالت مستمرة".

وأشار "الشمري" إلى استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية عبر مركز 940.

شاهد .. بلدية غرب حفر الباطن ترصد 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

حفر الباطن فيروس كورونا الجديد أمانة حفر الباطن بلدية غرب حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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