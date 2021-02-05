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إطلالات اليوم: درة جذابة وهند صبري متألقة

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إطلالات اليوم: درة جذابة وهند صبري متألقة إطلالات اليوم: درة جذابة وهند صبري متألقة

مصراوي Masrawy

08:00 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتبت نور جمال

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن وذلك عبر حسابتهن الشخصية "إنستجرام" و"فيسبوك".

لذا يوفر لكم موقع" مصراوي" خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن أخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- درة

ارتدت الفنانة درة بلوزة بلون بني، واعتمدت مكياجا قويا بلون النيود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

- مي حلمي

طلت المذيعة مي حلمي بفستان مطرز بألوان اﻷزرق واللبني والبنفسجي، واعتمدت مكياجا قويا بألوان مناسبة مع الفستان واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها .

- هند صبري

تألقت الفنانة هند صبري وارتدت قميص بلون البيض مع جيب بلون اﻷصفر وعليهم معطف بلون اﻷحمر، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن يكون شعرها مرفوعا.

- إنجي المقدم

كما طلت الفنانة إنجي المقدم وارتدت بلوزة بلون اﻷسود وشورت قصير بنقشة الكاروهات ومعه كوفيا بلون نبيتي ونسقت مع إطلالتها حذاءً بلون نبيتي وقبعة بلونﻷسود، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها.

- ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة رفقة الممثل هشام جمال، من تصوير مسلسلهما "في بيتنا روبوت".

وارتدت فستان جلد طويل باللون اﻷسود ونسقت معه حزام باللون الذهبي، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط كبيرة وسلسلة باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها.

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