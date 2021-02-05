أخبار عاجلة

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها -
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من "الأمان الزائف" بعد التلقيح ضد كورونا -
وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية -
لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط -
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا -
روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة -
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة" -
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة" -
أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

Print
البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية
رحبت بتأكيد "بايدن" دعم المملكة في التصدي لأي عدوان على أراضيها

البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

أشادت مملكة البحرين بالجهود الحثيثة والخطوات التي قامت بها المملكة العربية لتعزيز فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية في التصدي للتهديدات التي تستهدف أراضيها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: إنها ترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

كما رحبت بتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.

وأشادت خارجية مملكة البحرين بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ونوهت إلى ما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء

"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

تمهيدا لإلغاء الكفيل.. السعودية تصدر دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تمهيدا لإلغاء الكفيل.. السعودية تصدر دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

شبكة عيون الإخبارية