أمانة عسير وبلدياتها تُنفذ 886 جولةً رقابيةً وتضبط 191 مخالفةً

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"الحميدي": لا تهاون في تطبيق لوائح العقوبات بحق المخالفين

بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال الرقابة المستمرة يوميًا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية التي نُفذت يوم الخميس إغلاق العديد من المنشآت المخالفة.

وفي ذات السياق، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام.

وأكد أنه تم خلال يوم الخميس تنفيذ 886 جولةً رقابية، وضبط 191 مخالفةً للتدابير الاحترازية وإغلاق عددٍ من المنشآت التجارية المتنوعة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأشار "الحميدي" إلى أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة، وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً مع أهمية التقيد بالقرارات الصادرة مؤخرًا وتفعيل تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات وغيرها، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعت تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.



يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية يوميًا وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.