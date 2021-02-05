الأردن يخاطب 3 شركات مصنعة للقاحات الواقية من كورونا

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جى بي سي نيوز : - جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، مخاطبة ثلاث شركات مصنعة للقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد، لاستكمال النواقص في الملفات اللازمة لمنح الإجازة للاستخدام الطارئ لتلك اللقاحات.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات : إن المخاطبة شملت اللقاحات الثلاثة التي تدرس المؤسسة ملفاتها والتي تعود إلى شركات "جونسون آند جونسون" وأسترازينكا وسبوتنيك-في.

وعبر مهيدات عن أمله في استكمال النواقص المطلوبة في وقت "قريب".

مهيدات ذكر الشهر الماضي أن "المؤسسة اقتربت من الانتهاء من دراسة اللقاح التابع لشركة "جونسون آند جونسون" الواقي من الفيروس، قائلا: "إعلان نتائج اللقاح قريبا"، واللقاح قيد الدراسة من قبل المؤسسة، بسبب وجود نقص في ملفات ، وفق المملكة .

وأوضح، أن الملفات المطلوبة تستدعي بعض التجارب من الشركة لتأكيد بعض الأمور، مشيراً إلى أن تلك الدراسات "تحتاج وقتا لإتمامها".

مهيدات أعلن في 9 كانون الثاني/يناير أن "المؤسسة لديها لقاح قيد الدراسة لشركة جونسون آند جونسون".

وتقدمت شركة أسترا زينكا "مؤخرا" بطلب للمؤسسة لدراسة لقاحها الواقي من فيروس كورونا للحصول على الإجازة "الطارئة"، مضيفاً أن "ملفات أسترازينكا الرئيسية مكتملة".

وتحتاج عملية الإجازة "الطارئة" عالميا 15 يوما، لكن فترة استكمال الملف لا تعد من ضمن تلك الفترة، وفق تصريح سابق لمهيدات.

الأردن أجاز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/يناير.

وأعلن مهيدات في 9 كانون الثاني/يناير عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم"، والذي وصلت شحنة منه في اليوم ذاته.

وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.