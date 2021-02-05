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للحريري: حريصة على إخراج لبنان من معاناته

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السيسي للحريري: مصر حريصة على إخراج لبنان من معاناته للحريري: حريصة على إخراج لبنان من معاناته

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح ، حرص على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية، وإخراجها من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية.

وخلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة اللبنانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، دعا السيسي القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني ، وفق "العربية" .

وجدد السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة .

ومن جانبه، أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبراً إياهاً نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، إضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، إضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.

جي بي سي نيوز

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