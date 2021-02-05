فتح الطريق الدولي الجديد في جنوب سيناء بعد إزالة آثار السيول

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، فتح الطريق الدولي الجديد الواقع في نطاق مدينة رأس سدر، بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مدينة رأس سدر منذ مساء أمس وأسفرت عن سيل متوسط الحدة بمنطقة وادى سدر تسبب في قطع الطريق.

وأكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى فتح الطريق الدولي الجديد أمام حركة المرور والتي جرى غلقه قرابة 12 ساعة، لرفع الاطماءات التي تركتها السيول، لافتًا إلى أن الطريق بحالة جيدة ولم يتسبب السيل في أي خسائر به.

وقال رئيس المدينة إن الطريق الساحلي القديم مازال مغلقًا من منطقة وادي سدر وحتى كمين عيون موسى، حيث جارى شفط المياه القادمة من مخرات السيول إلى المنطقة.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم حالة من الطقس السيئ، ورياح شديدة بكافة مدن المحافظة.