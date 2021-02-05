ليست قطعة ملابس على الموضة فقط.. إطلالات المشاهير ورسائلها الخفية

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

لم تعد الإطلالات التي يظهر بها مشاهير المجتمع، مجرد قطعة ملابس تتماشى مع الاتجاهات العالمية أو مجرد اختيار للألوان، بل أصبح ذلك طريقة لتقديم مفاهيم ورسائل مختلفة سواء كانت اجتماعية أو سياسية، وهو ما برز مؤخرًا خلال حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، جو بايدن.

كاملا هاريس

وفجر ذلك الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا نائب الرئيس الأمريكي الجديدة كاملا هاريس، بسبب ارتدائها ملابس من تصميم شركة إيطالية فاخرة، ما دفع الكثيرين للتشكيك في رسائلها السابقة الداعمة للأعمال الصغيرة وللأقليات.

وارتدت هاريس كنزة صوفية بياقة من دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند جابانا" خلال مأدبة غداء مع الرئيس جو بايدن، ما اعتبر إعادة لاختيار دار الأزياء الفاخرة، وتجاهل للمصممين الأمريكيين.

واعتبر البعض أن لفتة هاريس خلال تنصيب بايدن، بارتداء ملابس من شركات يديرها أمريكيون من أصول أفريقية، ما هي إلا حركة "مزيفة" لتلميع صورتها، قبل أن تعود فورا للملابس باهضة الثمن والمنتشرة بين الأثرياء.

وأطلت بثوب أرجواني ومعطف من تصميم كريستوفر جون روجرز، من باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية، وهي شركات يديرها أميركيون من أصول أفريقية، ما اعتبر بمثابة رسالة دعم منها للأعمال الصغيرة وللأقليات.

وبدى واضحًا خلال حفل تنصيب بايدن تعمد الحضور من مشاهير المجتمع والفن تقديم رسائل سياسيّة واجتماعية، ولعل أبرزها تعزيز الثقة في صناعة الأزياء الأمريكية، وكذلك نشر السلام.

جيل بايدن

وارتدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن معطفاً أزرق، ذلك اللون الذي يشير إلى الثقة والاستقرار، وفستاناً مزيناً بكريستال سواروفسكي، وقطع اللؤلؤ، بالإضافة إلى قناع وجه مطابق، للمصمم المولود في كولورادو، ألكسندرا أونيل، من العلامة الأمريكية الناشئة "ماركاريان"، وأشار ذلك الاختيار أن جيل بايدن تتعمد إرسال رسالى بالعودة إلى نهج الصناعة الأمريكية أولًا.

ميشيل أوباما

ارتدت السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، معطف أرجوانى اللون من التصميم سيرجيو هدسون، واعتادت ميشيل أوباما، استخدام أزيائها كفرصة لدعم المواهب الأمريكية، بدءاً من المصممين المستقلين بما في ذلك جيسون، وإيزابيل توليدو، ونعيم خان، وصولاً إلى العلامات التجارية التي يسهل الوصول إليها مثل "J. Crew".

ليدي جاجا

المطربة الأمريكية ليدي جاجا، ارتدت فستانا دراميا بعض الشيء، يشبه فساتين المسرحيات، واختارت الألوان مستوحاة من ألوان العلم الأمريكي، معتمدة على اللونين الأزرق الداكن والأحمر، ومزين بحمامة كبيرة ذهبية عند منطقة الصدر، من تصميم العلامة التجارية سكياباريلي Schiaparelli مصمم خصيصا لهذه المناسبة.

وفسرت ليدي جاجا تصميم البروش، وعلقت كاتبة عبر حسابها بموقع Twitter: "حمامة تحمل غصن زيتون، نرجو أن نصنع السلام مع بعضنا البعض".

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز، اختارت ارتداء ملابس بالكامل من دار أزياء شانيل Chanel، باللون الأبيض، فظهرت ببلوزة حريرية مكشكشة ومعطف التويد يصل طوله للأرض، وأضافت أقراط وأساور وحزام من اللؤلؤ، وأكملت الإطلالة ببنطلون واسع الساق لامع مزين بالترتر، وتحمل كل القطع توقيع دار Chanel.

حرصت لوبيز على توصيل رسالة من خلال ارتداء ملابس باللون الأبيض، فهذا اللون في القرن العشرين كان يرمز لحق المرأة في التصويت والاقتراع، كانت النساء يرتدين اللون الأبيض في كفاحهن من أجل المساواة في الحقوق على مدارالقرن العشرين.