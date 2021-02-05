لماذا يرفع الروس فرشاة الحمام في تظاهراتهم الاحتجاجية؟

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لماذا صارت فرشاة الحمام رمزاً للاحتجاجات في روسيا بجانب الملابس الداخلية الزرقاء؟

فرشاة الحمام ليست الرمز الوحيد الذي رفعه المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني؛ لكنه يعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين والحكومة الروسية أيضاً.

فرشاة الحمام كانت رمزاً متكرراً في أكثر من تظاهرة بالاحتجاجات الروسية الأخيرة، واستخدمت لسببين: الأول، هو تأكيد أن التظاهرات سلمية، وهي رسالة موجّهة للقوى الأمنية التي تعاملت بقمع واعتقالات عشوائية مع المشاركين، والسبب الآخر هو الإشارة إلى تحقيق نافالني؛ الذي أظهر أن هناك فرشاة مرحاض قيمتها 800 دولار أمريكي في قصرٍ يعود للرئيس بوتين.

لكن فرشاة الحمام ليست أغرب رموز تظاهرات روسيا، ففي ديسمبر 2020، علق المحتجون الروس ملابس داخلية زرقاء على اللافتات، ونشروا صوراً لهم وهو يرتدون ملابس داخلية زرقاء فقط، كدعم لزعيم المعارضة الأكثر شهرة في البلاد، والذي زعم أنه تعرض لهجوم بغاز الأعصاب من عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في صيف 2020، حيث وضعوا الغاز له في بطانة ملابسه الداخلية الزرقاء.

أيضاً، الملابس الداخلية الزرقاء ارتداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الطقوس الأرثوذكسية في يناير 2021، من خلال غمس نفسه في الماء المثلج مرتدياً سروال سباحة أزرق، حينها مزح مؤيدو نافالني ساخرين من بوتين بأنه كان يرتدي الملابس الداخلية لخصمه، وفق إذاعة Voice of America الأمريكية.