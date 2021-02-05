صور.. محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار

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أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، اصطفاف معدات نزح وشفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي جرى تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5,5 مليون جنيه.

وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.

وتفقد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اصطفاف معدات مواجهة السيول بعدد 6 وحدات نزح مياه منها 2 وحدة كبير قدرة 170 حصان بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، وعدد 4 وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول بتكلفة اجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، معدات وإمكانات الشركة الأخرى والتي تضم عدد (73) سيارة كسح ، عدد (20) معدة تطهير (مدمج – نافورى) ، عدد (11) حفار على عجل وكاتينة ، وعدد (5) ورشة صيانة متنقلة ، وعدد (25) طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة ، وعدد (6) معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة ، وعدد (13) جهاز تنفس صناعي لتأمين الغطاسين ، فضلاً عن عدد (16) سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التي قد تتعرض لانقطاع المياه وقت الأزمات.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، أنه جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث كضرورة قصوى لكيفية التعامل مع الأزمة وأي حدث طارىء ومتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحي ومحطات الأنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على إصلاح أي تلفيات بالوعات الأمطار وتركيب أغطية له ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار.