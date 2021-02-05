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"ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة

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"ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة "ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة
دعت إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ إنها لا تستبعد تكرار وضع مشابه للحالي، وانتشار جائحة في العالم في غضون سنوات قليلة، ودعت إلى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم.

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقييدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".

كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوّهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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