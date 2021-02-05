روسيا تسجّل 16688 إصابة جديدة و13 ألف حالة بألمانيا و12 ألفاً بالهند

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في الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم، منها 2032 في موسكو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.

كما أكّدت السلطات الصحية الروسية، وفاة 527 شخصا بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 75732.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند

سجّلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفاً و823 شخصاً.

وأفادت بأن 15 ألفاً و408 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند، 10 ملايين و496 ألفاً و308 أشخاص.روسيا فيروس كورونا الجديد