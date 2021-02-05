صور- جنوب سيناء تدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار من شوارع رأس سدر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

دفعت شركة مياه الشرب بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، بأطقم وسيارات شفط مياه الأمطار من الطرق الداخلية والدولية بمدينة رأس سدر.

جاء ذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على المدينة مساء أمس، ما تسبب في تراكمها في بعض المناطق، إضافة إلى السيول بمنطقة وادى سدر.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار خلال الساعات القادمة، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة وطلمبة غاطسة بكافة المناطق التي تجمعت فيها مياه الأمطار.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى الدفة بكافة معدات مجلس المدينة لرفع أثار السيول من على الطريق الدولي الجديد والقديم وعمل محاور مرورية لفتح الطريق أمام حركة المرور، خاصة أنه الطريق مغلق منذ الساعة الثانية عشر من صباح اليوم وحتى الآن.