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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

11:49 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تبدأ بعد قليل شعائر صلاة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021 تحت عنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض".

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط

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