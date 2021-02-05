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خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر

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خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر

مصراوي Masrawy

11:46 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة)، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

يأتي ذلك نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر والذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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