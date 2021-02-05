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القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة باتسي ريدي؛ الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقال الملك المفدى: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة باتسي ريدي؛ الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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