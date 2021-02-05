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"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على معظم المناطق

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"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على معظم المناطق "الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على معظم المناطق
لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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