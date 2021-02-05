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إصابة 5 أشخاص في انفجار بأنبوب للغاز ببلدة "ميمنجن" الألمانية

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إصابة 5 أشخاص في انفجار بأنبوب للغاز ببلدة "ميمنجن" الألمانية إصابة 5 أشخاص في انفجار بأنبوب للغاز ببلدة "ميمنجن" الألمانية

مصراوي Masrawy

11:45 ص الجمعة 05 فبراير 2021

برلين - أ ش أ

أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا، اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار في مبنى الصليب الأحمر الألماني ببلدة "ميمنجن" جنوبي البلاد.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم؛ ومن المحتمل أن يكون نجم عن حدوث خلل في أنبوب للغاز.

وذكرت الشرطة الألمانية أن مروحية إنقاذ قامت بنقل أحد المصابين إلى المستشفى.. وأخلت السلطات العديد من المنازل المحيطة بموقع الانفجار؛ محذرة من احتمالية حدوث انفجار أخر.

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