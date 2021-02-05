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شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة

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شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

11:24 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال يومي الجمعة 5 فبراير والسبت 6 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن الحالة الجوية اليوم وغدا كالتالي:

الجمعة 5 فبراير:

- أمطار خفيفة على بعض مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس ومدن القناة (شلاتين – مرسى علم – القصير – الغردقة – رأس غارب – الزعفرانة – الطور – السويس – كاترين – نخل – رأس صدر – شرم الشيخ).

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

السبت 6 فبراير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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